В Дагестане арестовали мужчину, который пришел в школу в клоунской маске и с топором

В Дагестане возбудили уголовное дело против жителя села Уллуая, который вошел в школу с топором, чтобы попросить сделать музыку потише

Как сообщали Юга.ру, 33-летний мужчина зашел в школу в клоунской маске с топором и молотком 16 октября. По его словам, маска и инструменты нужны были ему для работы, а о фильме «Джокер» он ничего не знал.

В республиканском МВД его тогда назвали «самым обычным парнем, семьяниной и работягой, без всякого злого умысла». Мужчина пояснял, что он хотел попросить сделать музыку, игравшую в школе с самого утра, потише — она мешала спать его ребенку (там проходил «День здоровья»).

Однако после проверки прокуратура Дагестана возбудила уголовное дело по п. «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия»), и его арестовали.

Кроме того, выяснилось, что в школе не работала тревожная кнопка для вызова полиции, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.