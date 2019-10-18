В Дагестане мужчина с топором в маске Джокера зашел в школу

В дагестанском селе Уллуая 16 октября мужчина с топором в клоунской маске зашел в школу, никто не пострадал

В сельскую школу днем зашел 33-летний местный житель в клоунской маске, с топором и молотком в руках, однако его быстро задержали и вызвали полицию. Позже он объяснил, что в учебном заведении с самого утра громко играла музыка, которая мешала спать его ребенку. Пообедав дома, мужчина пошел на участок, где собирался проводить слесарные работы. По пути он зашел в школу, чтобы попросить убавить звук. Маска, топор и молоток были нужны ему для работы.

По словам мужчины, он ничего не знает о фильме «Джокер» и о маске главного героя, в которой он пришел в школу.

«Даже не являюсь его фанатом, даже не знаю, как он выглядит. Я всего лишь играю в футбол на Playstation 3, и все», — говорит задержанный на видео, опубликованном ГУ МВД России по Республике Дагестан в инстаграме.

В полиции начали проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

«Самый обычный парень, семьянин и работяга, без всякого злого умысла. В чем был, с чем был, с тем и пошел. Подошел и попросил сделать музыку потише, только и всего», — добавили в ведомстве.