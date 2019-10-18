В Дагестане мужчина с топором в маске Джокера зашел в школу
В дагестанском селе Уллуая 16 октября мужчина с топором в клоунской маске зашел в школу, никто не пострадал
В сельскую школу днем зашел 33-летний местный житель в клоунской маске, с топором и молотком в руках, однако его быстро задержали и вызвали полицию. Позже он объяснил, что в учебном заведении с самого утра громко играла музыка, которая мешала спать его ребенку. Пообедав дома, мужчина пошел на участок, где собирался проводить слесарные работы. По пути он зашел в школу, чтобы попросить убавить звук. Маска, топор и молоток были нужны ему для работы.
По словам мужчины, он ничего не знает о фильме «Джокер» и о маске главного героя, в которой он пришел в школу.
«Даже не являюсь его фанатом, даже не знаю, как он выглядит. Я всего лишь играю в футбол на Playstation 3, и все», — говорит задержанный на видео, опубликованном ГУ МВД России по Республике Дагестан в инстаграме.
В полиции начали проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.
«Самый обычный парень, семьянин и работяга, без всякого злого умысла. В чем был, с чем был, с тем и пошел. Подошел и попросил сделать музыку потише, только и всего», — добавили в ведомстве.
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16 сентября на территорию общеобразовательной школы в селе Уллуая Левашинского района вошёл мужчина в маске с инструментами в руках и потребовал от педагогов сделать музыку тише, объяснив, что она мешает спать его ребенку. Работники образовательного учреждения вызвали полицию. Прибывший наряд сотрудников полиции ОМВД России по Левашинскому району задержал 33-летнего местного жителя. Со слов задержанного, наличие маски и слесарных инструментов было вызвано тем, что в этот день на приусадебном участке он проводил слесарные работы. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего мужчина был доставлен в отдел полиции. Он пояснил, что не желал причинять вред здоровью и доставлять неудобства окружающим людям. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. @mvd.dagestan #МВДДагестан
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