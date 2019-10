В Дагестане мужчина с топором в маске Джокера зашел в школу

View this post on Instagram

16 сентября на территорию общеобразовательной школы в селе Уллуая Левашинского района вошёл мужчина в маске с инструментами в руках и потребовал от педагогов сделать музыку тише, объяснив, что она мешает спать его ребенку. Работники образовательного учреждения вызвали полицию. Прибывший наряд сотрудников полиции ОМВД России по Левашинскому району задержал 33-летнего местного жителя. Со слов задержанного, наличие маски и слесарных инструментов было вызвано тем, что в этот день на приусадебном участке он проводил слесарные работы. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего мужчина был доставлен в отдел полиции. Он пояснил, что не желал причинять вред здоровью и доставлять неудобства окружающим людям. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. @mvd.dagestan #МВДДагестан