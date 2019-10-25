На нескольких улицах Краснодара частично ограничат движение машин

В Краснодаре в Центральном и Прикубанском округах на нескольких улицах ограничат движение автомобилей в октябре и ноябре

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что в конце октября — начале ноября на перекрытых улицах подрядчики выполнят работы по строительству, ремонту и подключению подземных коммуникаций. На проезжей части будут размещать технологические котлованы.

Проехать нельзя будет по одной из полос улицы Советской недалеко от пересечения с улицей Красной с 27 октября по 1 ноября . Там будут делать врезку в систему газоснабжения.

Движение ограничат по одной из полос на улице Промышленной от дома № 80 до 27А с 28 октября по 11 ноября для строительства сетей водоснабжения и ливневой канализации. Работы на этом участке будут вести в будние дни по ночам, в выходные — круглосуточно.