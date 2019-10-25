На нескольких улицах Краснодара частично ограничат движение машин

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в Центральном и Прикубанском округах на нескольких улицах ограничат движение автомобилей в октябре и ноябре

Ограничения введут в переулке Гаражном, на улицах Промышленной, Советской и Российской. 

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что в конце октября — начале ноября на перекрытых улицах подрядчики выполнят работы по строительству, ремонту и подключению подземных коммуникаций. На проезжей части будут размещать технологические котлованы. 

Читайте также:

Проехать нельзя будет по одной из полос улицы Советской недалеко от пересечения с улицей Красной с 27 октября по 1 ноября. Там будут делать врезку в систему газоснабжения.

Движение ограничат по одной из полос на улице Промышленной от дома № 80 до 27А с 28 октября по 11 ноября для строительства сетей водоснабжения и ливневой канализации. Работы на этом участке будут вести в будние дни по ночам, в выходные — круглосуточно.

Для машин закроют одну из полос улицы Российской на пересечении с переулком Гаражным, а также по одной полосе этого переулка на участке от Российской до 1 Мая с 26 октября по 11 ноября. На этих участках будут строить газопровод, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Юга.ру писали, что из-за ремонта водопровода до конца ноября ограничат движение транспорта на улице Комсомольской.

Дороги Краснодар Транспорт

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Кубанский суд обязал The Times, The Telegraph и The Nation удалить порочащие Дерипаску статьи
Житель Чечни извинился за то, что сломал челюсть крымскому журналисту
На нескольких улицах Краснодара частично ограничат движение машин
В Краснодаре в аварии с автобусом пострадали восемь человек
В последние выходные октября в Краснодарском крае будет тепло, но уже не так сухо
В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале