На нескольких улицах Краснодара частично ограничат движение машин
В Краснодаре в Центральном и Прикубанском округах на нескольких улицах ограничат движение автомобилей в октябре и ноябре
Ограничения введут в переулке Гаражном, на улицах Промышленной, Советской и Российской.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что в конце октября — начале ноября на перекрытых улицах подрядчики выполнят работы по строительству, ремонту и подключению подземных коммуникаций. На проезжей части будут размещать технологические котлованы.
Проехать нельзя будет по одной из полос улицы Советской недалеко от пересечения с улицей Красной с 27 октября по 1 ноября. Там будут делать врезку в систему газоснабжения.
Движение ограничат по одной из полос на улице Промышленной от дома № 80 до 27А с 28 октября по 11 ноября для строительства сетей водоснабжения и ливневой канализации. Работы на этом участке будут вести в будние дни по ночам, в выходные — круглосуточно.
Для машин закроют одну из полос улицы Российской на пересечении с переулком Гаражным, а также по одной полосе этого переулка на участке от Российской до 1 Мая с 26 октября по 11 ноября. На этих участках будут строить газопровод, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Юга.ру писали, что из-за ремонта водопровода до конца ноября ограничат движение транспорта на улице Комсомольской.
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