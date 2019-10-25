В Краснодаре в аварии с автобусом пострадали восемь человек

В Краснодаре 25 октября в аварию попал автобус. Пострадали восемь человек, сообщает ТАСС

В автобусе находились 45 человек. В результате ДТП восемь человек пострадали, пять из них госпитализировали. Также сообщается, что один из получивших травмы — ребенок.

По данным источника ТАСС в экстренных службах Краснодарского края, автобус перевозчика ООО «Сигнал» из-за повреждений не сможет дальше продолжать рейс. Других пассажиров отправят по маршруту резервным автобусом.

Порталу Юга.ру не смогли оперативно подтвердить информацию в пресс-службе МВД Краснодара.



Сегодня в инстаграм-паблике «ДТП Краснодар» появилась информация о том, что на улице Красных Партизан произошло тройное ДТП с участием легкового автомобиля, фуры «Магнита» и автобуса. Очевидцы сообщили, что на месте находятся шесть машин скорой помощи. Относится ли это видео к происшествию, о котором пишет ТАСС, пока неизвестно.