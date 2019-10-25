В Краснодаре в аварии с автобусом пострадали восемь человек
В Краснодаре 25 октября в аварию попал автобус. Пострадали восемь человек, сообщает ТАСС
В автобусе находились 45 человек. В результате ДТП восемь человек пострадали, пять из них госпитализировали. Также сообщается, что один из получивших травмы — ребенок.
По данным источника ТАСС в экстренных службах Краснодарского края, автобус перевозчика ООО «Сигнал» из-за повреждений не сможет дальше продолжать рейс. Других пассажиров отправят по маршруту резервным автобусом.
Порталу Юга.ру не смогли оперативно подтвердить информацию в пресс-службе МВД Краснодара.
Сегодня в инстаграм-паблике «ДТП Краснодар» появилась информация о том, что на улице Красных Партизан произошло тройное ДТП с участием легкового автомобиля, фуры «Магнита» и автобуса. Очевидцы сообщили, что на месте находятся шесть машин скорой помощи. Относится ли это видео к происшествию, о котором пишет ТАСС, пока неизвестно.
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Тройное ДТП: легковушка, фура МАГНИТ и автобус . По сообщению очевидца: ��️Легковушка во дворы поворачивала, манитовская фура ударила ее, резко притормозив, а сзади автобус в фуру влетел. . По пострадавшим ничего не известно, много скорых пожарных и реанимаций. . ��Красных Партизан
Ранее Юга.ру рассказывали, что 25 октября в Крымском районе автомобиль выехал на обгон, врезался в обочину и загорелся. В ДТП погибли три человека, включая ребенка.
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