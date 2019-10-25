В Краснодаре в аварии с автобусом пострадали восемь человек

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 25 октября в аварию попал автобус. Пострадали восемь человек, сообщает ТАСС

В автобусе находились 45 человек. В результате ДТП восемь человек пострадали, пять из них госпитализировали. Также сообщается, что один из получивших травмы — ребенок. 

По данным источника ТАСС в экстренных службах Краснодарского края, автобус перевозчика ООО «Сигнал» из-за повреждений не сможет дальше продолжать рейс. Других пассажиров отправят по маршруту резервным автобусом.

Порталу Юга.ру не смогли оперативно подтвердить информацию в пресс-службе МВД Краснодара.

Сегодня в инстаграм-паблике «ДТП Краснодар» появилась информация о том, что на улице Красных Партизан произошло тройное ДТП с участием легкового автомобиля, фуры «Магнита» и автобуса. Очевидцы сообщили, что на месте находятся шесть машин скорой помощи. Относится ли это видео к происшествию, о котором пишет ТАСС, пока неизвестно.

Ранее Юга.ру рассказывали, что 25 октября в Крымском районе автомобиль выехал на обгон, врезался в обочину и загорелся. В ДТП погибли три человека, включая ребенка. 

Аварии ДТП Краснодар

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Кубанский суд обязал The Times, The Telegraph и The Nation удалить порочащие Дерипаску статьи
Житель Чечни извинился за то, что сломал челюсть крымскому журналисту
На нескольких улицах Краснодара частично ограничат движение машин
В Краснодаре в аварии с автобусом пострадали восемь человек
В последние выходные октября в Краснодарском крае будет тепло, но уже не так сухо
В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале