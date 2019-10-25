В последние выходные октября в Краснодарском крае будет тепло, но уже не так сухо

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 26 и 27 октября будет тепло, но в южных районах возможны дожди

В Краснодаре ночью с 25 на 26 октября и утром в субботу возможны туманы, ветер 3-8 м/с. Ночью температура воздуха в столице Кубани составит 6-8 °С, днем — 18-20 °С.

В южных районах ночью 25 октября пройдут небольшие дожди, столбики термометра покажут 6-11 °С, рассказали в краевом гидрометцентре. Днем 26 октября воздух в крае прогреется до 15-20 °С, местами до 22°С. Ожидается ветер восточных направлений 5-10 м/с, местами порывы до 12-14 м/с.

Ночью с 26 на 27 октября температура воздуха в крае составит 6-11 °С, днем в воскресенье — до 23 °С. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы дойдут до 12-14 м/с. В Туапсинском районе местами пройдет слабый дождь.

Температура воды в Азовском море составит 14-17 °С. В Черном море немного теплее — В Анапе вода прогрета до 18 °С, ближе к Сочи до 20 °С.

Азовское море Погода Туапсинский район Черное море

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