Мусульманам Адыгеи и Кубани расскажут о правилах похоронного обряда
Духовное управление мусульман (ДУМ) Адыгеи и Краснодарского края проведет встречи с жителями, чтобы рассказать о правилах похоронных обрядов в соответствии с национальными традициями и канонами ислама
На встречах религиозные и общественные деятели, а также ученые ответят на вопросы жителей.
«Цель встреч — разъяснение порядка совершения похоронно-поминальных обрядов, искоренение поминок, не соответствующих религии, дорогостоящих, расточительных и непосильных для большинства мусульман», — отметили в ДУМ Республики Адыгеи и Краснодарского края.
Участникам встреч выдадут брошюру «Джаназа. Краткое описание похоронных обрядов», которую подготовил муфтият. В ней можно узнать о том, как правильно проводить поминовение усопшего, в том числе на годовщину и сороковой день. Авторы брошюры дали рекомендации по раздаче милостыни и установке памятников.
Встречи решили провести из-за того, что появились различные трактовки правил проведения похорон и обустройства мест захоронения.
«В большинстве случаев существующие обряды противоречат исламу, и, чтобы выполнить такие правила, жителям зачастую нужно брать большие кредиты. Поэтому для тех, кто исповедует ислам, мы рекомендуем похоронный обряд проводить по единым правилам, определенным Кораном и Сунной», — рассказал муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов.
Первые встречи провели 14 октября в Тахтамукайском районе, 16 октября — в Теучежском районе. В ближайшее время аналогичные мероприятия собираются провести в других районах Адыгеи и Краснодарского края, где компактно живут мусульмане.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.