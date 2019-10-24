В Сочи полицейская машина попала в лобовое ДТП

Краснодарский край

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В Сочи утром 24 октября полицейский автомобиль попал в ДТП с каршеринговым автомобилем

По информации из соцсетей, авария случилась утром 24 октября в поселке Красная Поляна. Очевидцы рассказали, что каршеринговая машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с патрульной машиной ДПС Lada Priora. По предварительным данным, в ДТП пострадал полицейский.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Как писали Юга.ру, полицейские машины нередко становятся участниками аварий. Так, на трассе Симферополь — Ялта в мае случилась авария с участием мотоцикла и полицейского автомобиля, в которой один человек погиб и двое пострадали. В 2017 году в Калининском районе полицейская машина столкнулась с трактором.

ДТП Полиция Сочи

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