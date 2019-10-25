В Новороссийске машина выехала на тротуар и сбила рекламный щит

Как сообщали Юга.ру, 25 октября в Крыловском районе двое взрослых и ребенок погибли в ДТП. Водитель отечественной машины не справился с управлением, врезался в ограждение, после чего машина сгорела.

«При помощи гидравлического инструмента извлекли из покареженного автомобиля водителя и передали медикам. Наши люди привыкли учиться на собственных ошибках», — написал в своем инстаграме начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексей Одеров.

Авария произошла на Сухумском шоссе. Предположительно, водитель автомобиля BMW не справился с управлением, снес ограждение и выехал на тротуар.

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