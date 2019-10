В Новороссийске машина выехала на тротуар и сбила рекламный щит

View this post on Instagram

Отработали ДТП на улице Сухумийское шоссе... Скорее всего водитель не справился с управлением и врезался в огорождение .. При помощи гидравлического инструмента извлекли из покарёженного автомобиля водителя и передали медикам.... Наши люди привыкли учиться на собственных ошибках... Берегите себя!!!