В Новороссийске машина выехала на тротуар и сбила рекламный щит

Краснодарский край

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В Новороссийске 25 октября водитель автомобиля протаранил дорожное ограждение и выехал на тротуар

Авария произошла на Сухумском шоссе. Предположительно, водитель автомобиля BMW не справился с управлением, снес ограждение и выехал на тротуар. 

«При помощи гидравлического инструмента извлекли из покареженного автомобиля водителя и передали медикам. Наши люди привыкли учиться на собственных ошибках», — написал в своем инстаграме начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексей Одеров.

Как сообщали Юга.ру, 25 октября в Крыловском районе двое взрослых и ребенок погибли в ДТП. Водитель отечественной машины не справился с управлением, врезался в ограждение, после чего машина сгорела.

ДТП Новороссийск

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