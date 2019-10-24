В Сочи начали сносить лишние этажи в самостроях
Собственников двух домов в Сочи обязали снести лишние этажи, которые не предполагались в первоначальном проекте зданий
Требования нарушили собственники домов на улицах Хуторской и Каспийской в Адлерском районе. Они построили четырех- и пятиэтажное здания на земле, предназначенной под ИЖС, где разрешается строительство максимум трехэтажного частного дома.
На Хуторской собственник надстроил этаж, где сделал зону отдыха под крышей и предоставлял там гостиничные услуги. Лишние этажи он хотел узаконить через суд, но получил отказ. Кровлю дома уже сняли. В ближайшие два месяца будет демонтирована крыша и четвертый этаж.
В здании на Каспийской собственник надстроил два этажа, их ему предстоит снести в течение месяца.
Ранее некоторые застройщики отказались убирать лишние этажи ради спасения от сноса.
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«Юридически демонтаж этажей, возведенных в нарушение установленных параметров и проектной документации, оформляется так же, как по любому самовольно построенному объекту: или самостоятельно застройщиком по требованию муниципалитета, или по решению суда», — отметил первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.
В пресс-службе мэрии Сочи уточнили, что это первые прецеденты сноса этажей в самостроях для приведения их в соответствие с проектной документации, передает ТАСС.
Как писали Юга.ру, в октябре в Сочи начали сносить большие самострои в Красной поляне и в центре курорта. Здания были возведены на участках под коттеджную застройку и ИЖС.
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