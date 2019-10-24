В Сочи начали сносить лишние этажи в самостроях

Собственников двух домов в Сочи обязали снести лишние этажи, которые не предполагались в первоначальном проекте зданий

Требования нарушили собственники домов на улицах Хуторской и Каспийской в Адлерском районе. Они построили четырех- и пятиэтажное здания на земле, предназначенной под ИЖС, где разрешается строительство максимум трехэтажного частного дома.

На Хуторской собственник надстроил этаж, где сделал зону отдыха под крышей и предоставлял там гостиничные услуги. Лишние этажи он хотел узаконить через суд, но получил отказ. Кровлю дома уже сняли. В ближайшие два месяца будет демонтирована крыша и четвертый этаж.

В здании на Каспийской собственник надстроил два этажа, их ему предстоит снести в течение месяца.

Ранее некоторые застройщики отказались убирать лишние этажи ради спасения от сноса.