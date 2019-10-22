В Красной Поляне и Сочи сносят самострои

Краснодарский край

Распечатать

В сочинском поселке Красная Поляна приступили к сносу объекта самовольного строительства. Еще два сносят в центре города

Решение о сносе самостроя по улице Гидростроителей в Красной Поляне вынес Адлерский районный суд. Застройщик планировал возведение многоквартирного дома на участке, где разрешена только малоэтажная и коттеджная застройка. Объект состоит из 60 помещений из смежных комнат с отдельными входами. Суд определил, что эксплуатация здания не будет безопасной. Сейчас объект сносит подрядчик, работы планируют завершить в течение полугода.

Еще два самостроя в ближайшие два месяца ликвидируют в Центральном районе Сочи. На участке под индивидуальное жилищное строительство по улице Ударной собственник начал возводить высотку и рекламировать продажу квартир. Здание решили снести, все работы собственник проведет самостоятельно.

Читайте также:

Еще один самострой — на улице Восточной. Застройщик получил разрешение на возведение частного дома, но при строительстве первых двух этажей уже стал разделять здание на отдельные квартиры. После иска мэрии о признании объекта самовольным застройщик добровольно приступил к демонтажу здания, чтобы сохранить за собой участок. 

В пресс-службе краевой администрации напомнили, что ситуацию на строительном рынке курорта контролирует межведомственная комиссия под руководством первого вице-губернатора Андрея Алексеенко. Инициаторами ее создания стали заместитель полпреда по ЮФО Владимир Гурба и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Красная Поляна Курорты и туризм Строительство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Красной Поляне и Сочи сносят самострои
В Пашковском микрорайоне Краснодара нежилые помещения переоборудуют в поликлинику
Пять человек погибли в перестрелке между семьями фермеров в Ростовской области
Кадыров побил рекорд по наибольшему числу рекордов
В Краснодаре столкнулись трамвай и легковушка
В Крыму девушка зарезала таксиста и подожгла его дом из-за домогательств

Лента новостей

Статьи

Врача из Краснодара признали главным лжеученым года

Проект Антропогенез.ру и фонд «Эволюция» провели вручение премии «Почетный академик ВРАЛ»

Статьи

В кафе Краснодара трудоустроили девушку с аутизмом

Девушке помог проект «Открытая среда»

Статьи

«Краснодар за пределами улицы Красной и парка Галицкого представляет собой одну большую парковку»

Интервью московского урбаниста Аркадия Гершмана

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале