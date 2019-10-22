В Красной Поляне и Сочи сносят самострои

В сочинском поселке Красная Поляна приступили к сносу объекта самовольного строительства. Еще два сносят в центре города

Решение о сносе самостроя по улице Гидростроителей в Красной Поляне вынес Адлерский районный суд. Застройщик планировал возведение многоквартирного дома на участке, где разрешена только малоэтажная и коттеджная застройка. Объект состоит из 60 помещений из смежных комнат с отдельными входами. Суд определил, что эксплуатация здания не будет безопасной. Сейчас объект сносит подрядчик, работы планируют завершить в течение полугода.