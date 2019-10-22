В Красной Поляне и Сочи сносят самострои
В сочинском поселке Красная Поляна приступили к сносу объекта самовольного строительства. Еще два сносят в центре города
Решение о сносе самостроя по улице Гидростроителей в Красной Поляне вынес Адлерский районный суд. Застройщик планировал возведение многоквартирного дома на участке, где разрешена только малоэтажная и коттеджная застройка. Объект состоит из 60 помещений из смежных комнат с отдельными входами. Суд определил, что эксплуатация здания не будет безопасной. Сейчас объект сносит подрядчик, работы планируют завершить в течение полугода.
Еще два самостроя в ближайшие два месяца ликвидируют в Центральном районе Сочи. На участке под индивидуальное жилищное строительство по улице Ударной собственник начал возводить высотку и рекламировать продажу квартир. Здание решили снести, все работы собственник проведет самостоятельно.
Еще один самострой — на улице Восточной. Застройщик получил разрешение на возведение частного дома, но при строительстве первых двух этажей уже стал разделять здание на отдельные квартиры. После иска мэрии о признании объекта самовольным застройщик добровольно приступил к демонтажу здания, чтобы сохранить за собой участок.
В пресс-службе краевой администрации напомнили, что ситуацию на строительном рынке курорта контролирует межведомственная комиссия под руководством первого вице-губернатора Андрея Алексеенко. Инициаторами ее создания стали заместитель полпреда по ЮФО Владимир Гурба и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
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