В Адыгее осудили строителя, который похитил деньги у женщины

В Адыгее суд приговорил строителя к обязательным работам за хищение денег у клиентки

Житель Краснодара в августе 2018 года заключил с жительницей Теучежского района договор, по которому он должен был построить хозяйственную постройку. Он взял за свою работу 95 тыс. рублей, однако обязательства не выполнил.

Теучежский районный суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного ущерба). Ему назначили наказание в виде обязательных работ на 480 часов.

Как писали Юга.ру, в октябре в Краснодаре женщина обманула покупателей техники Apple на 37,5 млн рублей. Ее приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.