В Краснодаре женщина обманула покупателей техники Apple на 37,5 млн рублей

Суд установил, что 52-летняя местная жительница узнала, что у ее знакомых есть крупная сумма денег, которую они планировали потратить на покупку техники Apple по сниженным ценам и затем перепродать. Тогда женщина под вымышленным именем заверила знакомых, что может поставить им смартфоны на выгодных условиях с предоплатой наличными.

Предприниматели передали ей 36 млн 190 тыс. рублей и получили от женщины расписку, оформленную от руки. После этого злоумышленница попросила у знакомых еще 1,5 млн рублей за доставку. При этом она не собиралась выполнять взятые на себя обязательства.

Советский районный суд Краснодара признал женщину виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Ее приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Осужденная обжаловала приговор, однако Краснодарский краевой суд оставил его без изменений, сообщили в пресс-службе суда.