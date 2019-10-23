В Северском районе произошло загрязнение воздуха бензином и сероводородом. Ситуацию прокомментировал Афипский НПЗ

Краснодарский край

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После жалоб жителей администрация Северского района 23 октября подтвердила техногенное загрязнение воздуха вредными веществами

Накануне жители Северского района начали массово жаловаться на плохое самочувствие и запах серы, который, по их мнению, исходил от Афипского нефтеперерабатывающего завода. Об этом они писали в паблике «Подслушано в Северском районе» во Вконтакте и обращались в районную администрацию.

На сайте Change.org также появилась петиция с жалобами на ежедневный смог в поселке Афипском. Авторы сообщили, что «на улицу нельзя выйти с детьми» из-за едкого запаха серы и аммиака. В газете «Зори» Северского района написали, что сотрудники северского филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае провели замеры воздуха в районе. В середине дня 20 октября показатели показывали допустимые значения вредных веществ в воздухе, однако вечером того же дня специалисты выявили превышение предельно допустимой концентрации бензина в два раза и сероводорода в четыре раза.

23 октября в администрации района прошло заседание с сотрудниками контролирующих ведомств и представителями завода по вопросу неприятного запаха в воздухе. На нем ио начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора Сергей Белоконь подтвердил информацию о превышении концентрации вредных веществ в воздухе с 20 по 23 октября.

Глава Северского района Адам Джарим сообщил, что «завод должен устранить все в ближайшее время». Организации порекомендовали очищать вбросы серы, идущие в атмосферу, и своевременно информировать население об авариях, сообщила пресс-служба Северского района. Местным жителям, в случае возникновения неприятных запахов в воздухе, посоветовали звонить диспетчеру Афипского НПЗ по телефону: 8 (861) 205-05-00.

В пресс-службе Афипского НПЗ редакции Юга.ру прокомментировали, что никаких нарушений или сбоев в работе в последние дни не было, завод работал в штатном режиме. В компании отметили, что намерены усилить экологический контроль и понимают всю ответственность перед жителями района, тем более что «большая их часть является работниками предприятия». Руководитель пресс-службы Ирина Батурина добавила: «В настоящее время завод работает на старой производственной базе, заложенной еще в советские годы и в последующий период. Все, что возможно сделать в рамках такого производства и действующего законодательства на заводе, ежегодно выполняется в полном объеме».

Также она сообщила, что в ближайшие двое суток завод совместно с Центром эпидемиологии и гигиены будет вести мониторинг атмосферного воздуха. Результаты замеров будут переданы в Роспотребнадзор.

Напомним, осенью 2018 года в Крыму приостановили работу завода после того, как на нем произошел выброс опасных веществ.

Нефть Промышленность Роспотребнадзор Северский район Экология

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