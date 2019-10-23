Киселев: Путин с утра до вечера думает о преемнике
Журналист Дмитрий Киселев рассказал, что президент России Владимир Путин озадачен подготовкой своего преемника
Телеведущий и журналист Дмитрий Киселев рассказал студентам Московского государственного университета (МГУ), что президент России Владимир Путин готовит себе преемника. По его словам, глава страны думает об этом с утра до вечера.
«Владимир Владимирович готовит своего преемника. Более того, сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью, и не оставить после себя преемника. Я считаю, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти», — заявил Киселев.
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Журналист привел в пример Францию, где Франсуа Олланд представил и поддержал действующего президента Эмманюэля Макрона. Также Киселев рассказал о Китае, Германии и Америке. По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель тоже готовит преемника. При этом телеведущий напомнил, что в США люди не избрали Хиллари Клинтон, которую представлял Барак Обама.
«Люди готовят себе преемников, это нормально. Другое дело, что в Америке Хиллари не избрали, то есть преемник оказался неудачным. Естественно, решать будет народ. Будут прямые выборы. Вот как Ельцин оставил себе преемника Путина, но потом же Путин прошел через прямые выборы», — заключил Киселев.
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