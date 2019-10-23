Киселев: Путин с утра до вечера думает о преемнике

Телеведущий и журналист Дмитрий Киселев рассказал студентам Московского государственного университета (МГУ), что президент России Владимир Путин готовит себе преемника. По его словам, глава страны думает об этом с утра до вечера.

«Владимир Владимирович готовит своего преемника. Более того, сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью, и не оставить после себя преемника. Я считаю, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти», — заявил Киселев.