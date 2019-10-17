Путин поручил чиновникам изучать поведение молодежи в интернете и создавать духовно-нравственный контент

Перечень поручений по итогам заседания на тему государственной политики в сфере защиты семьи и детей опубликован на сайте Кремля.

Президент поручил регулярно проводить исследования «потребительских предпочтений и особенностей поведения» российской молодежи в интернете. Отмечается, что это должно дать власти понимание, как информационная среда влияет на формирование взглядов молодых людей.

Также Путин распорядился создать координационный центр по созданию контента, «направленного на духовно-нравственное воспитание молодежи». Этот контент будет распространяться в интернете. Создать такой центр планируется на базе некоммерческой организации.