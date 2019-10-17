Путин поручил чиновникам изучать поведение молодежи в интернете и создавать духовно-нравственный контент
Президент Владимир Путин издал ряд поручений о воспитании молодежи
Перечень поручений по итогам заседания на тему государственной политики в сфере защиты семьи и детей опубликован на сайте Кремля.
Президент поручил регулярно проводить исследования «потребительских предпочтений и особенностей поведения» российской молодежи в интернете. Отмечается, что это должно дать власти понимание, как информационная среда влияет на формирование взглядов молодых людей.
Также Путин распорядился создать координационный центр по созданию контента, «направленного на духовно-нравственное воспитание молодежи». Этот контент будет распространяться в интернете. Создать такой центр планируется на базе некоммерческой организации.
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Кроме того, среди поручений — рассмотрение вопроса о создании государственной киностудии детских и юношеских фильмов, проведение мероприятий, направленных на формирование системы воспитания подрастающего поколения, актуализация Стратегии развития воспитания в РФ и др.
Как писали Юга.ру, в школах Краснодарского края в этом году начали проводить уроки духовности, занятия проводят священники совместно с педагогами.
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