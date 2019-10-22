В Сочи женщина собирала в лесу каштаны и заблудилась

Краснодарский край

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В Сочи 21 октября спасатели помогли выйти из леса женщине, которая заблудилась при сборе каштанов

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В 19:00 в Южный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) позвонила 47-летняя сочинка и сообщила, что она заблудилась в лесу в районе села Марьино. Она еще утром ушла в лес собирать каштаны, но с наступлением темноты не смогла найти дорогу домой.

Сотрудники Лазаревского поисково-спасательного подразделения ЮРПСО определили квадрат поиска и с помощью звуковых сигналов нашли женщину: она была недалеко от дороги. Спасатели созвонились с местной жительницей и ехали по трассе с включенной сигнальной сиреной, чтобы она услышала звук. Медицинская помощь туристке не потребовалась, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как писали Юга.ру, в июле в горах Красной Поляны спасатели помогли женщине с тремя детьми выбраться из ночного леса. В том же месяце спасатели нашли туристов из Нижневартовска, которые ночью застряли в лесу в районе реки Агуры.

Курорты и туризм МЧС Сочи

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