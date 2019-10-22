DANYCOM выплатил 33,66 млн рублей по биржевым облигациям

DANYCOM 22 октября выплатил первый купон по биржевым облигациям, размещенным на Московской бирже в июле 2019 года на 1 млрд рублей

Общий размер доходов по ним составил 33,66 млн рублей — на одну трехлетнюю документарную процентную облигацию серии БО-01 номиналом 1 тыс. рублей выплачено 33,66 рублей. Ставка ежеквартальных купонов с 1-го по 6-й установлена в размере 13,5% годовых. Холдинг может выкупить ценные бумаги досрочно по требованию владельцев через полтора года обращения.

DANYCOM.Global — телекоммуникационный холдинг со штаб-квартирой в Краснодаре. В группу компаний входят SMS-агрегатор DANYCOM.SMS, через платформу которого в первом квартале 2019 года агрегировано более 12 млрд SMS-трафика, виртуальный мобильный оператор DANYCOM.Mobile, запущенный в 53 регионах страны, и курьерская служба DANYCOM.Express.

В мае агентство «Эксперт РА» присвоило «ДЭНИ КОЛЛ» (группа DANYCOM) долгосрочный рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB+. Это значит, что у компании сохраняется возможность исполнения финансовых обязательств в срок и в полном объеме.

С июля текущего года группа компаний DANYCOM развивает новые дополнительные сервисы на базе существующей платформы A2P — e-mail, push-уведомления, HLR-запросы, каскадные рассылки в мессенджеры, такие как Viber и WhatsApp. Активно внедряет новые технологии и инструменты интернет-маркетинга и расширяет географию мобильного оператора, приобретая активы в странах Европы.