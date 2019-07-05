В горах Сочи заблудились туристы из Нижневартовска
В Сочи 4 июля спасатели помогли туристам, которые застряли в лесу в районе реки Агуры
Вечером в МЧС сообщили, что на слиянии рек Агуры и Агурчик находятся туристы из Нижневартовска — парень и девушка, которые не могли выйти из леса. Кроме того, у них не было с собой фонарей.
На место выехали спасатели на автомобиле повышенной проходимости. Они наши туристов в горно-лесной местности и доставили в город. Медицинская помощь им не потребовалась, сообщали и в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Телефоны оперативного дежурного ЮРПСО:
8 (862) 268-03-03, 8 (862) 268-02-02.
Как сообщали Юга.ру, в июне спасатели после подключения авиации нашли двух туристов, которые заблудились в горно-лесной местности Сочи.
В июле пограничники задержали двух мужчин, которые нарушили погранрежим, потому что хотели посмотреть на водопад.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.