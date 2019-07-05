В горах Сочи заблудились туристы из Нижневартовска

Краснодарский край

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В Сочи 4 июля спасатели помогли туристам, которые застряли в лесу в районе реки Агуры

Вечером в МЧС сообщили, что на слиянии рек Агуры и Агурчик находятся туристы из Нижневартовска — парень и девушка, которые не могли выйти из леса. Кроме того, у них не было с собой фонарей.

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На место выехали спасатели на автомобиле повышенной проходимости. Они наши туристов в горно-лесной местности и доставили в город. Медицинская помощь им не потребовалась, сообщали и в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Телефоны оперативного дежурного ЮРПСО: 
8 (862) 268-03-038 (862) 268-02-02.

Как сообщали Юга.ру, в июне спасатели после подключения авиации нашли двух туристов, которые заблудились в горно-лесной местности Сочи.

В июле пограничники задержали двух мужчин, которые нарушили погранрежим, потому что хотели посмотреть на водопад.

Курорты и туризм МЧС Сочи
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