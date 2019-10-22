В Адыгее устранили экологическую угрозу из-за незаконных «углежогов»
В Майкопском районе к октябрю почти 50% производителей древесного угля узаконили свою деятельность
Этому способствовали комплексные меры по предотвращению бесконтрольной деятельности частных «углежогов». В начале года на территории Майкопского района 29 индивидуальных предпринимателей производили древесный уголь без необходимых документов. К началу октября 11 предпринимателей начали работать законно.
«Три предпринимателя приостановили деятельность и находятся на стадии оформления разрешительной документации. Еще 15 предпринимателей прекратили незаконную деятельность по производству древесного угля на территории Майкопского района», — отметили в пресс-службе администрации Майкопского района.
По словам собеседника, в рамках борьбы с незаконными «углежогами» администрация района совместно с МВД по Республике Адыгея и Управлением по охране окружающей среды и природным ресурсам республики выявила факты нарушения законодательства, а также вынесла 11 предупреждений. К административной ответственности привлекли восемь предпринимателей, сумма штрафов составила 263 тыс. рублей.
«Мероприятия по организации лесоустройства, лесовосстановления и лесоразведения в значительной мере реализуются в рамках национального проекта "Экология" и регионального проекта "Сохранение лесов". При этом особое внимание уделяется такому важному аспекту экологической составляющей, как влияние лесопромышленного комплекса на окружающую среду», — добавили в мэрии.
Администрация района провела разъяснительную работу о необходимости законного использования оборудования, а также определила санитарно-защитные зоны.
Как сообщали Юга.ру, в марте власти Майкопского района Адыгеи обеспокоились ростом числа предприятий по производству древесного угля, большинство из которых работают нелегально.
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