В Адыгее появились десятки нелегальных «углежогов» после открытия предприятия по производству угля
Власти Майкопского района Адыгеи обеспокоены ростом числа предприятий по производству древесного угля, большинство из которых работают нелегально
По данным администрации района, из 28 предпринимателей только один имеет необходимую разрешительную документацию и соответствующие сертификаты.
Собеседник в администрации сообщил порталу Юга.ру, что рост числа нелегальных «углежогов» специалисты связывают с открытием в Майкопе производственно-складской площадки группы компаний «СевЗапУголь» из г. Санкт-Петербурга. Она специализируется на производстве и фасовке древесного угля.
Площадка начала работу в феврале 2019 года. Инвестор реконструировал более 250 кв. метров помещений, запустил фасовочную линию для древесного угля и брикетов производительностью 10 тыс. тонн в год.
«Сейчас компания привлекает к сотрудничеству локальных переработчиков древесины. Именно с этим мы связываем резкое увеличение нелегальных точек по производству древесного угля на территории района. При этом именно древесина ценных пород является единственным сырьем для производства древесного угля», — сообщили в администрации района.
По словам собеседника, так называемые «углежоги» располагают свои нелегальные цеха непосредственно в черте населенных пунктов. Зачастую под производственные площади незаконно используются земли сельскохозяйственного назначения или же вообще земельные участки без правоустанавливающих документов.
«Бесконтрольная деятельность в этой сфере носит общественно опасный характер, связанный с загрязнением окружающей среды. Нередки случаи с пожарами в самих цехах и на близлежащих территориях. Еще одна проблема связана с использованием "углежогами" сырья неизвестного происхождения, добытого в обход системы учета древесины ЕГАИС — лес», — отметили в администрации района.
Специалисты надеются, что «СевЗапУголь» исключит в своей деятельности наличные расчеты с нелегальными производителями топливных брикетов и древесного угля, что в свою очередь закроет рынок сбыта теневому бизнесу.
В Республике Адыгея леса занимают 337,1 тыс. гектаров или 43% всей территории региона. Большая часть лесной площади расположена на территории Майкопского района. Основными лесообразующими породами являются дуб, бук, граб, ясень, пихта. Ими покрыто около 94% земель. Прочие древесные породы — каштан, груша, клен, орех грецкий занимают 6%.
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