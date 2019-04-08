На Кубани приостановили расследование дела об избиении журналистов «Радио Свобода»
Следствие не смогло найти напавших на журналистов «Радио Свобода» в Кропоткине во время съемок «тракторного марша»
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Журналисты «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассиа и Андрей Костянов 27 марта приехали в Кропоткин снимать документальный фильм о «тракторном марше», где кубанские фермеры протестовали против рейдерских захватов их земель. На журналистов напали люди в масках: их избили и похитили аппаратуру.
У Костянова диагностировали перелом ребра, а технику потом неожиданно нашли в гостинице. По словам сотрудников отеля, в какой-то момент руководство попросило их спуститься в подвал попить чай.
По факту избиения возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ (Ограбление). Однако в апреле 2019 года стало известно, что следствие приостановили еще в мае 2017 года. Журналистов об этом не уведомили, пишет 8 апреля «Радио Свобода».
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