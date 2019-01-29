В Тбилисской открыли краеведческий музей

29 января в Тбилисском районном Доме культуры состоялось торжественное открытие Народного историко-краеведческого музея имени Вячеслава Далматова

Краеведческий музей в районе не работал почти 15 лет. Восстановить его предложил глава Тбилисского района Евгений Ильин. В 2017 году начался капитальный ремонт помещений музея, в 2018 году приобрели специальную мебель и начался сбор экспонатов.

Экспонаты в новом музее представлены по нескольким темам: «Археология», «Основание и быт станицы до 1917 года», «Гражданская война», «Коллективизация», «Великая Отечественная война».

В ходе торжественной церемонии открытия почетные гости перерезали красную ленту, хранительница музея Любовь Мурашкина провела для них экскурсию, также была представлена литературно-музыкальная композиция «Выступление фронтовой концертной бригады в госпитале».

Впервые решение о создании музея в станице Тбилисской было принято на одном из совместных заседаний парткома и правления крупнейшего в районе колхоза «Кавказ» весной 1979 года. В октябре 1982 года музей открылся. Количество экспонатов превышало тысячу. В сентябре 1997 года музею присвоили имя Вячеслава Далматова, который с февраля 1957 по июнь 1981 года председательствовал в колхозе «Кавказ». С помощью колхоза в Тбилисской построили среднюю школу, Дворец культуры на 800 мест. Более миллиона было вложено в строительство районной поликлиники и дорог в райцентре, много сделано также по газификации станицы. В конце 2004 года музей прекратил свое функционирование и возродился только сейчас, сообщили в пресс-службе районной администрации.