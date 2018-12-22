В Тбилисской открыли после реконструкции парк имени сотника Андрея Гречишкина

22 декабря в станице Тбилисской состоялось торжественное открытие парка имени сотника Андрея Гречишкина после реконструкции

Парк площадью 1 гектар расположен в центре станицы, по улице Октябрьской. Работы там проводились в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда», общая их стоимость составила более 14,7 млн рублей, из них федеральных средств 9,6 млн, краевых — свыше 3 млн и более 2 млн рублей из бюджета Тбилисского сельского поселения.

В парке заменили плитку, уложили дорожки, установили лавочки, урны и фонари. Там появилась современная детская площадка, цветочный фонтан, фотозона для молодоженов — арка в форме красного сердца. На территории высадил пихту, тую, клен, кустарники и цветы.

Также в рамках реконструкции благоустроили территорию, прилегающую к часовне, где захоронены казаки героической сотни Андрея Гречишкина, героически погибшие в 1829 году, защищая Тбилисскую. Здесь установлен крест, который на церемонии открытия освятил настоятель храма Андрея Первозванного архимандрит Полихроний.

Участие в мероприятии приняли участие глава Тбилисского района Евгений Ильин, атаман Кавказского отдела Кубанского казачьего войска Сергей Бикеев, глава Тбилисского поселения Алексей Стойкин, казаки и местные жители.