Воздушные волонтеры полетали над Адыгеей в поисках новых туристских маршрутов

«Полеты проходили вдоль хребта Уна-Коз, над Дегуако-Даховской поляной. Также наши воздушные волонтеры с высоты полета исследовали местность возле грота "Череп", скалы Галкина. В ближайшее время нам будут переданы все фото и видеоматериалы для изучения состояния местности, разработки новых маршрутов. При необходимости будут организованы экологические десанты для очистки местности», — рассказал председатель Адыгейского регионального отделения РГО Игорь Огай.

Представители парапланерного клуба «Полет» присоседились к республиканского волонтерскому движению «Сохраним корни». Его координатором является Адыгейское региональное отделение Русского географического общества (РГО). Члены клуба под руководством вице-президента Федерации сверхлегкой авиации России Игоря Потапкина провели разведывательную экспедицию для поиска новых туристских маршрутов, памятников истории, изучения состояния дубовых и каштановых рощ.

Он уточнил, что один из экологических десантов «Сохраним корни» проходил 20 октября одновременно с авиаэкспедицией. Школьники из Тахтамукайского района и студенты из Краснодара расчистили от сорняков и мусора территорию у въезда в поселок Каменномостский, где находятся археологические памятники Кожжохской группы дольменов.

Напомним, в Адыгее продолжается проект по развитию авиатуризма. Он знакомит людей с природными достопримечательностями, расположенными в самой отдаленной горной местности и недоступными для пеших туристов.