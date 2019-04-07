«Краснодар-2» вырвал победу у «Спартака-2»
«Краснодар-2» 7 апреля встретился со «Спартаком-2» в матче 30-го тура Футбольной национальной лиги
Игра прошла в Москве и завершилась победой «быков» — 2:3.
Счет на 32-й минуте забил нападающий черно-зеленых Герман Онгуха. На 57-й минуте он оформил дубль, реализовав пенальти.
В середине второго тайма красно-белые сравняли счет благодаря голам Александра Руденко (61-я минута) и Солтмурада Бакаева (71). На 81-й минуте полузащитник «Краснодара» Арутюн Григорян отправила третий мяч в ворота хозяев и установил окончательный счет встречи.
Поединок собрал на трибунах стадиона Академии «Спартака» 315 зрителей.
После этой встречи краснодарцы заняли девятое место в турнирной таблице ФНЛ, а московская команда довела серию без побед до восьми матчей и расположилась на 11-й строчке.
Следующий матч «быки» проведут 13 апреля на своем поле против воронежского «Факела». В этот же день «Спартак-2» сыграет в гостях у «СКА-Хабаровска».
Что мы узнали из большого интервью Сергея Галицкого The Bell
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.