«Краснодар-2» вырвал победу у «Спартака-2»

«Краснодар-2» 7 апреля встретился со «Спартаком-2» в матче 30-го тура Футбольной национальной лиги

Игра прошла в Москве и завершилась победой «быков» — 2:3.

Счет на 32-й минуте забил нападающий черно-зеленых Герман Онгуха. На 57-й минуте он оформил дубль, реализовав пенальти.

В середине второго тайма красно-белые сравняли счет благодаря голам Александра Руденко (61-я минута) и Солтмурада Бакаева (71). На 81-й минуте полузащитник «Краснодара» Арутюн Григорян отправила третий мяч в ворота хозяев и установил окончательный счет встречи.

Поединок собрал на трибунах стадиона Академии «Спартака» 315 зрителей.

После этой встречи краснодарцы заняли девятое место в турнирной таблице ФНЛ, а московская команда довела серию без побед до восьми матчей и расположилась на 11-й строчке.

Следующий матч «быки» проведут 13 апреля на своем поле против воронежского «Факела». В этот же день «Спартак-2» сыграет в гостях у «СКА-Хабаровска».