Из-за ремонта улицы Школьной в Краснодаре могут возникнуть заторы

Краснодарский край

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ГИБДД предупредило о возможных заторах на улице Школьной в Краснодаре, где идет ремонт

«В связи с проводимыми дорожными работами на улице Школьной, от улицы Филатова до переулка Веселого, на указанном участке проезжей части введены определенные ограничения в движении транспортных средств», — сообщили в УМВД по Краснодару.

Госавтоинспекторы рекомендовали водителям учитывать эту информацию при выборе маршрута в связи с возможным образованием заторовых ситуаций.

Краснодар Пробки Ремонт дорог

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