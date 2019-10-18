Из-за ремонта улицы Школьной в Краснодаре могут возникнуть заторы

ГИБДД предупредило о возможных заторах на улице Школьной в Краснодаре, где идет ремонт

«В связи с проводимыми дорожными работами на улице Школьной, от улицы Филатова до переулка Веселого, на указанном участке проезжей части введены определенные ограничения в движении транспортных средств», — сообщили в УМВД по Краснодару.

Госавтоинспекторы рекомендовали водителям учитывать эту информацию при выборе маршрута в связи с возможным образованием заторовых ситуаций.