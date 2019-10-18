Более десятка студентов КубГАУ обратились в инфекционную больницу
С 16 октября более десяти студентов Кубанского государственного аграрного университета обратились в инфекционную больницу Краснодара
Днем 17 октября стало известно, что КубГАУ отменил занятия для студентов на 18 октября. Всех учащихся, проживающих в общежитиях, попросили съехать, остаться разрешили только иностранцам. Порталу Юга.ру тогда объяснили, что занятия в вузе отменили из-за проведения плановых работ на сетях водоснабжения. Каких именно — представители университета не уточнили.
При этом несколько студентов анонимно рассказали редакции, что университет могли закрыть из-за кишечной инфекции. В сообщении, разосланном ректоратом, всех учащихся просили не пользоваться водой, не пить ее и не умываться.
Сегодня два не зависящих друг от друга источника рассказали порталу Юга.ру, что с 16 октября в инфекционную больницу Краснодара обратилось 11 студентов КубГАУ, проживающих в общежитии № 5 на улице Калинина, 13. Им поставили предварительный диагноз — бактериальная кишечная инфекция. По словам источников, четверых студентов оставили в больнице для стационарного лечения.
В пресс-службе КубГАУ порталу Юга.ру подтвердили информацию о том, что несколько студентов обратились в инфекционную больницу. Пятерых из них оставили в стационаре. Сразу после того, как учащиеся обратились за медпомощью, руководство университета сообщило об этом в региональное управление Роспотребнадзора. Ведомство провело на территории вуза профилактические работы, взяло пробы воды и проверило пищеблок. На время, пока проводилась проверка, вузу рекомендовали освободить студентов от занятий, что и было сделано.
Роспотребнадзор уже заявил, что все образцы воды соответствуют нормативным требованиям. Портал Юга.ру направил письменный запрос в университет.
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