В КубГАУ отменили занятия и отпустили студентов из общежитий из-за труб

В обед в соцсетях появилась информация о том, что Кубанский государственный аграрный университет (КубГАУ) закрыли из-за кишечной инфекции. Трое студентов анонимно рассказали порталу Юга.ру, что в вузе действительно отменили на завтра занятия и распустили общежития. Кроме того, в паблике «Подслушано КубГАУ» опубликовали соответствующую шуточную запись (на момент публикации новости ее удалили, однако у портала Юга.ру остался скриншот).

«Отравились в общаге одной. Говорят, от воды, ее отключили. Всех студентов попросили съехать домой до 17:00. Якобы ночью 20 человек увезли в больницу», — рассказал порталу Юга.ру один из студентов.

Также порталу Юга.ру предоставили скриншот сообщения, которое ректорат прислал в чат со студентами в WhatsApp. В тексте говорится о том, что в общежитиях могут остаться только иностранцы. Тех, кто живет далеко, призвали позвонить председателю совета проживающих и узнать о дальнейших действиях.

«Ребята, убедительная просьба, не пользуйтесь водой. Не пейте и не умывайтесь», — сказано в сообщении.

Порталу Юга.ру подтвердил информацию и другой студент. Он уточнил, что всех попросили быстро уйти из университета. Перебои с водоснабжением коснулись не только вуза, но и близлежащих домов. Жители домов по улице Калинина, 13 рассказали порталу Юга.ру, что возле детсада «Ангел» проводятся работы на сетях канализации.

В пресс-службе КубГАУ порталу Юга.ру сказали, что сообщения в соцсетях — это «студенческие шутки». По данным источника портала Юга.ру, занятия в вузе отменили из-за проведения плановых работ на сетях водоснабжения. Редакция готовит письменный запрос в университет о ситуации.