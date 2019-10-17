Появилось видео с моментом аварии на остановке в Краснодаре
Портал Юга.ру получил видео с моментом аварии на остановке в центре Краснодара, которая произошла ночью 17 октября
Вечером 16 октября 22-летний водитель автомобиля Lada Priora на большой скорости врезался в остановку с людьми на пересечении улиц Красной и Бабушкина. В результате ДТП пострадали три человека, им назначили амбулаторное лечение. Установлено, что виновник ДТП был трезв.
Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара, портал Юга.ру получил эти кадры. На них видно, как автомобиль на большой скорости заносит и он передней частью проносится мимо остановки и врезается в рекламный щит. После этого очевидцы ДТП сразу бросились на помощь пострадавшим.
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