Появилось видео с моментом аварии на остановке в Краснодаре

Портал Юга.ру получил видео с моментом аварии на остановке в центре Краснодара, которая произошла ночью 17 октября

Вечером 16 октября 22-летний водитель автомобиля Lada Priora на большой скорости врезался в остановку с людьми на пересечении улиц Красной и Бабушкина. В результате ДТП пострадали три человека, им назначили амбулаторное лечение. Установлено, что виновник ДТП был трезв.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара, портал Юга.ру получил эти кадры. На них видно, как автомобиль на большой скорости заносит и он передней частью проносится мимо остановки и врезается в рекламный щит. После этого очевидцы ДТП сразу бросились на помощь пострадавшим.