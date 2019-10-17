На платных дорогах России разрешат разгоняться до 130 км/ч
Глава ГИБДД Михаил Черников 16 октября заявил, что на платных трассах хотят увеличить разрешенную максимальную скорость
Об этом руководитель ведомства сообщил на Всероссийской конференции ГИБДД в Екатеринбурге. Он выразил мнение, что такие меры безопасны и не будут приводить к ДТП.
«В ближайшее время решим вопрос о движении на платных дорогах, на автострадах, постепенно будем поднимать скорость до 130 км/ч. Это абсолютно правильное решение, мы его поддерживаем. Здесь созданы все безопасные и комфортные условия. Я уверен, что на этих дорогах даже при увеличении максимальной скорости ДТП происходить не будут», — прокомментировал Черников.
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Участники мероприятия обсудили вопрос о снижении максимально разрешенной скорости в городах до 50 км/ч. Представители регионов попросили об этом премьер-министра Дмитрия Медведева. Ожидается, что такая мера поможет разгрузить трафик и снизить количество тяжелых аварий, сообщает Autonews.
Инициатива по изменению разрешенной скорости в апреле уже поступала депутатам Госдумы. Ее авторы предлагали увеличить допустимую скорость до 130 км/ч на платных участках трасс М4 «Дон» и М11 Москва — Санкт-Петербург.
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