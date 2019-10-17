На платных дорогах России разрешат разгоняться до 130 км/ч

Об этом руководитель ведомства сообщил на Всероссийской конференции ГИБДД в Екатеринбурге. Он выразил мнение, что такие меры безопасны и не будут приводить к ДТП.

«В ближайшее время решим вопрос о движении на платных дорогах, на автострадах, постепенно будем поднимать скорость до 130 км/ч. Это абсолютно правильное решение, мы его поддерживаем. Здесь созданы все безопасные и комфортные условия. Я уверен, что на этих дорогах даже при увеличении максимальной скорости ДТП происходить не будут», — прокомментировал Черников.