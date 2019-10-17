На Кубани водителя автобуса задержали за отказ подписать протокол ручкой со стеркой

Междугородний автобус 6 октября следовал из Краснодара в Нефтекамск. В 11:30 его остановили в станице Казанской в рамках профилактического рейда. Сотрудники ДПС обнаружили, что пассажиры в транспорте не пристегнуты ремнями безопасности, и составили протокол об административном нарушении по ст. 12.6 КоАП (Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов). Водитель отказался подписывать его и мотивировал это тем, что ему предложили ручку со стирающимися чернилами.

На видео в паблике «Типичный Краснодар» видно, как полицейские повалили мужчину на землю и скрутили ему руки. После этого водитель попытался показать свидетелям, что ручка, которую ему дали, может стираться специальной стеркой на другом ее конце. Произошла потасовка, в ходе которой сотрудник ДПС отказался отдавать ручку на проверку, а мужчина попытался выхватить ее из рук полицейского. После этого мужчину отвезли в отделение, а пассажиры остались в открытом автобусе с ключами в зажигании. После этого компания-перевозчик была вынуждена отправить другой транспорт.