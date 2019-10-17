На Кубани водителя автобуса задержали за отказ подписать протокол ручкой со стеркой
В Кавказском районе в октябре водителя автобуса задержали после того, как он отказался подписать протокол об административном нарушении
Междугородний автобус 6 октября следовал из Краснодара в Нефтекамск. В 11:30 его остановили в станице Казанской в рамках профилактического рейда. Сотрудники ДПС обнаружили, что пассажиры в транспорте не пристегнуты ремнями безопасности, и составили протокол об административном нарушении по ст. 12.6 КоАП (Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов). Водитель отказался подписывать его и мотивировал это тем, что ему предложили ручку со стирающимися чернилами.
На видео в паблике «Типичный Краснодар» видно, как полицейские повалили мужчину на землю и скрутили ему руки. После этого водитель попытался показать свидетелям, что ручка, которую ему дали, может стираться специальной стеркой на другом ее конце. Произошла потасовка, в ходе которой сотрудник ДПС отказался отдавать ручку на проверку, а мужчина попытался выхватить ее из рук полицейского. После этого мужчину отвезли в отделение, а пассажиры остались в открытом автобусе с ключами в зажигании. После этого компания-перевозчик была вынуждена отправить другой транспорт.
В пресс-службе УМВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру пояснили, что во время составления административного материала водитель начал неадекватно себя вести и хватать за руки инспектора ДПС. После этого в соответствии со ст. 20 ФЗ «О полиции» к нему применили физическую силу. В отношении водителя составили первоначальный материал по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) и направили его в следственные органы для принятия решения. В ОМВД России по Кавказскому району проведут служебную проверку.
Кроме того, будет отдельно изучена ситуация с ручкой, которая применялась во время написания протокола. В пресс-службе подчеркнули, что в любом случае материал составлялся в двух экземплярах с помощью копирки, поэтому сомнения водителя не имели оснований.
На Кубани происходили другие случаи, в которых пассажирам рейсовых автобусов из-за непредвиденных обстоятельств приходилось прерывать поездку. Например, в середине августа на трассе в районе Геленджика загорелся автобус, перевозивший 19 человек. Во время ЧП никто не пострадал.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.