В Дагестане инспектор ДПС избил задержанного за отказ проехать в отдел полиции

В Дагестане завели уголовное дело на инспектора дорожно-патрульной службы, который избил задержанного местного жителя

Инцидент произошел 12 февраля. Инспектор ДПС вместе со своими коллегами доставил к отделу полиции местного жителя. Правоохранители хотели проверить у мужчины документы.

Во дворе отдела полиции инспектор начал бить задержанного по различным частям тела за то, что мужчина отказался добровольно проехать в отдел полиции. Медики зафиксировали, что жителю причинили вред здоровью средней тяжести.

На полицейского завели дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия). Расследование продолжается, сообщили 27 февраля в пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан.