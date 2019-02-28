В Дагестане инспектор ДПС избил задержанного за отказ проехать в отдел полиции

Дагестан

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В Дагестане завели уголовное дело на инспектора дорожно-патрульной службы, который избил задержанного местного жителя

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Инцидент произошел 12 февраля. Инспектор ДПС вместе со своими коллегами доставил к отделу полиции местного жителя. Правоохранители хотели проверить у мужчины документы.

Во дворе отдела полиции инспектор начал бить задержанного по различным частям тела за то, что мужчина отказался добровольно проехать в отдел полиции. Медики зафиксировали, что жителю причинили вред здоровью средней тяжести.

На полицейского завели дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия). Расследование продолжается, сообщили 27 февраля в пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан.

Полиция Следственный комитет
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