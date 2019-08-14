На трассе под Геленджиком сгорел пассажирский автобус

Вечером 14 августа на трассе в районе Геленджика сгорел рейсовый автобус Архипо-Осиповка — Таганрог

Сообщение о возгорании транспорта в районе села Михайловский перевал поступило пожарным в 20:44.

Огонь распространился по всей площади автобуса. В 21:04 его удалось локализовать на площади 20 кв. метров, в течение 15 минут пожар потушили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В салоне находились 19 пассажиров и два водителя. Никто из них не пострадал.

Причина пожара выясняется.