На трассе под Геленджиком сгорел пассажирский автобус

Краснодарский край, Ростовская область

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Вечером 14 августа на трассе в районе Геленджика сгорел рейсовый автобус Архипо-Осиповка — Таганрог

Сообщение о возгорании транспорта в районе села Михайловский перевал поступило пожарным в 20:44. 

Огонь распространился по всей площади автобуса. В 21:04 его удалось локализовать на площади 20 кв. метров, в течение 15 минут пожар потушили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. 

В салоне находились 19 пассажиров и два водителя. Никто из них не пострадал.

Причина пожара выясняется.

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