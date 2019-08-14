На трассе под Геленджиком сгорел пассажирский автобус
Вечером 14 августа на трассе в районе Геленджика сгорел рейсовый автобус Архипо-Осиповка — Таганрог
Сообщение о возгорании транспорта в районе села Михайловский перевал поступило пожарным в 20:44.
Огонь распространился по всей площади автобуса. В 21:04 его удалось локализовать на площади 20 кв. метров, в течение 15 минут пожар потушили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В салоне находились 19 пассажиров и два водителя. Никто из них не пострадал.
Причина пожара выясняется.
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На Михайловском перевале горит автобус. ЧП произошло прямо на автодороге М4 Дон, автобус двигался со стороны Джубги. Это в районе Пшады, Геленджик. По информации МЧС, автобус следовал по маршруту Архипо-Осиповка – Таганрог. Всего в автобусе находилось 19 пассажиров и 2 водителя. Предварительно погибших и пострадавших нет. #МихайловскийПеревал #Пшада #геленджик
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