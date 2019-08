На трассе под Геленджиком сгорел пассажирский автобус

View this post on Instagram

На Михайловском перевале горит автобус. ЧП произошло прямо на автодороге М4 Дон, автобус двигался со стороны Джубги. Это в районе Пшады, Геленджик. По информации МЧС, автобус следовал по маршруту Архипо-Осиповка – Таганрог. Всего в автобусе находилось 19 пассажиров и 2 водителя. Предварительно погибших и пострадавших нет. #МихайловскийПеревал #Пшада #геленджик