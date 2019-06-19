«ЕвроХим-БМУ» провел в Белореченске очередной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»

В Белореченске в новом учебном центре «ЕвроХим-БМУ» 13 июня провели вторую часть конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»

В конкурсе состязались операторы дистанционных пультов управления в химическом производстве и монтеры пути. Специалисты представляли железнодорожный, сернокислотный, экстракционно-фосфорный цеха, а также цех сложных минеральных удобрений.

Конкурсаны должны были знать теорию и уметь применять ее на практике. Теоретические и практические задания включали в себя вопросы по технологии производства, промышленной безопасности и охране труда. Участники должны были провести лабораторные испытания по определению токсичных горючих газов и кислорода в емкостях, а также оказать первую доврачебную помощь пострадавшему на тренажере, сообщили 18 июня в пресс-службе компании «ЕвроХим-БМУ».

Лучшим среди операторов дистанционных пультов управления в сернокислотном цехе стал Иван Махов. В цехе сложных минеральных удобрений победу одержал Михаил Клещев. В цехе экстракционной серной кислоты лидировал Владимир Олейников. В номинации монтер пути первое место заняла бригада Александра Кудинова и Сергея Еременко.