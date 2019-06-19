«ЕвроХим-БМУ» провел в Белореченске очередной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»
В Белореченске в новом учебном центре «ЕвроХим-БМУ» 13 июня провели вторую часть конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»
В конкурсе состязались операторы дистанционных пультов управления в химическом производстве и монтеры пути. Специалисты представляли железнодорожный, сернокислотный, экстракционно-фосфорный цеха, а также цех сложных минеральных удобрений.
Конкурсаны должны были знать теорию и уметь применять ее на практике. Теоретические и практические задания включали в себя вопросы по технологии производства, промышленной безопасности и охране труда. Участники должны были провести лабораторные испытания по определению токсичных горючих газов и кислорода в емкостях, а также оказать первую доврачебную помощь пострадавшему на тренажере, сообщили 18 июня в пресс-службе компании «ЕвроХим-БМУ».
Лучшим среди операторов дистанционных пультов управления в сернокислотном цехе стал Иван Махов. В цехе сложных минеральных удобрений победу одержал Михаил Клещев. В цехе экстракционной серной кислоты лидировал Владимир Олейников. В номинации монтер пути первое место заняла бригада Александра Кудинова и Сергея Еременко.
Читайте также:
Исполнительный директор «ЕвроХим-БМУ» Сергей Клявлин отметил, что каждый год увеличивается количество участников конкурса и растет качество их знаний и умений.
Победители примут участие в корпоративном этапе конкурса «Лучший по профессии», который в этом году пройдет на промышленных площадках «Новомосковского азота» в Тульской области и «Ковдорского горно-обогатительного комбината» в Мурманской области.
Как сообщали Юга.ру, в первой части конкурса в номинации электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования победил Алексей Лученко. Среди слесарей контрольно-измерительных приборов выиграл Владимир Зуев. В группе лаборанты химического анализа и контролеры качества продукции и технологического процесса лидировала Любовь Плисенко.
Большая часть состязаний конкурса прошла в новом учебном центре, который переехал из старого здания в заводоуправление «ЕвроХим-БМУ» и начал функционировать в начале июня. Теперь сотрудники предприятия будут проходить обучение и переподготовку в новых классах.
О гормональной терапии, смене документов, отношении людей
В Анапе запретили купаться на катамаранах и надувных кругах
Запрет связан с сильным отжимным ветром северо-восточного направления
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.