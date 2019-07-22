На «ЕвроХим-БМУ» провели научно-техническую конференцию молодых специалистов

Конференцию открыл председатель комиссии, исполнительный директор предприятия Сергей Клявлин. В этом году на мероприятии представили 12 проектов-исследований. Комиссия, состоящая из руководителей предприятия, оценила проекты по реконструкции, модернизации, оптимизации организации, а также исследованию ее структурных элементов. Эксперты оценивали актуальность, новизну, практическую значимость и умение отстаивать свои идеи.

Третье место занял мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования энергетического цеха Никита Баталкин с работой «Модернизация системы защиты сборных шин (10 кВ) ГПП-1». Второго места удостоился проект «Усовершенствование технологии переработки смеси Ковдорского апатита и фосфоритов ЕвроХим — Каратау» начальника смены цеха экстракционной фосфорной кислоты Валерия Клявлина.