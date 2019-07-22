На «ЕвроХим-БМУ» провели научно-техническую конференцию молодых специалистов

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

В актовом зале «ЕвроХим — Белореченские минудобрения» в июле прошла научно-техническая конференция молодых специалистов

Конференцию открыл председатель комиссии, исполнительный директор предприятия Сергей Клявлин. В этом году на мероприятии представили 12 проектов-исследований. Комиссия, состоящая из руководителей предприятия, оценила проекты по реконструкции, модернизации, оптимизации организации, а также исследованию ее структурных элементов. Эксперты оценивали актуальность, новизну, практическую значимость и умение отстаивать свои идеи.

Третье место занял мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования энергетического цеха Никита Баталкин с работой «Модернизация системы защиты сборных шин (10 кВ) ГПП-1». Второго места удостоился проект «Усовершенствование технологии переработки смеси Ковдорского апатита и фосфоритов ЕвроХим — Каратау» начальника смены цеха экстракционной фосфорной кислоты Валерия Клявлина.

Читайте также:

Лидером научно-технической конференции второй год подряд стала инженер по подготовке производства цеха экстракционной фосфорной кислоты Виктория Токарева, на этот раз с работой «Оптимизация технологического процесса производства экстрационной фосфорной кислоты». Цель ее проекта — расширение выпускаемой продукции за счет производства облагороженной и суперфосфорной кислоты с массовой долей 54% и 65% фосфорной кислоты. Это повысит качество продукта и позволит производить новые виды удобрений, сообщили 22 июля в пресс-службе «ЕвроХим-БМУ».

Как сообщали Юга.ру, в начале июля президент России Владимир Путин в рамках рабочего визита в Италию оценил строительство завода компании «ЕвроХим» по производству аммиака в Ленинградской области.

Белореченский район ЕвроХим Конференции Награды
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Турист сорвался с ледника в горах Сочи
Сохранность пятиэтажки на улице Мира должна обеспечить управляющая компания «ГУК-Краснодар» — мэрия
«Выкрик неприличного слова, визгливый хохот молодых ребят или вид девушек — такое поведение неприемлемо». В Ингушетии издали кодекс поведения для молодежи
Стал известен соперник ФК «Краснодар» в Лиге чемпионов
Дождевая канализация в Краснодаре была в неработоспособном состоянии — Первышов
В горевшем доме на улице Мира в Краснодаре отключили свет во время дождя

Лента новостей

Статьи

В Краснодаре открыли новый сквер, спроектированный студентами

Где он находится и как выглядит

Надувной единорог, сапсерф и лодка

Как краснодарцы встретили летний дождь

Ливень в Краснодаре затопил квартиры

Видео из пятиэтажки на улице Мира, где сгорела крыша

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале