На «ЕвроХим-БМУ» провели научно-техническую конференцию молодых специалистов
В актовом зале «ЕвроХим — Белореченские минудобрения» в июле прошла научно-техническая конференция молодых специалистов
Конференцию открыл председатель комиссии, исполнительный директор предприятия Сергей Клявлин. В этом году на мероприятии представили 12 проектов-исследований. Комиссия, состоящая из руководителей предприятия, оценила проекты по реконструкции, модернизации, оптимизации организации, а также исследованию ее структурных элементов. Эксперты оценивали актуальность, новизну, практическую значимость и умение отстаивать свои идеи.
Третье место занял мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования энергетического цеха Никита Баталкин с работой «Модернизация системы защиты сборных шин (10 кВ) ГПП-1». Второго места удостоился проект «Усовершенствование технологии переработки смеси Ковдорского апатита и фосфоритов ЕвроХим — Каратау» начальника смены цеха экстракционной фосфорной кислоты Валерия Клявлина.
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Лидером научно-технической конференции второй год подряд стала инженер по подготовке производства цеха экстракционной фосфорной кислоты Виктория Токарева, на этот раз с работой «Оптимизация технологического процесса производства экстрационной фосфорной кислоты». Цель ее проекта — расширение выпускаемой продукции за счет производства облагороженной и суперфосфорной кислоты с массовой долей 54% и 65% фосфорной кислоты. Это повысит качество продукта и позволит производить новые виды удобрений, сообщили 22 июля в пресс-службе «ЕвроХим-БМУ».
Как сообщали Юга.ру, в начале июля президент России Владимир Путин в рамках рабочего визита в Италию оценил строительство завода компании «ЕвроХим» по производству аммиака в Ленинградской области.
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