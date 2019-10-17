Глава дагестанского молодежного центра занятости попал под следствие

В Дагестане в октябре завели уголовное дело против главы Республиканского молодежного центра занятости «Успех» из-за госконтрактов, которые заключили с нарушением законодательства

Речь идет о Шамиле Магомедове, пишет «Черновик». Руководитель центра заключилил государственный контракт на 11 млн рублей, не проводя при этом конкурс подрядчиков.

Против учреждения и его главы возбуждили административное дело по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ (Принятие решения о способе определения подрядчика, в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика в случае, если определение поставщика в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона). В результате директору учреждения выписали штраф, сообщили 16 октября в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Кроме того, глава центра перечислил подрядчику за якобы проделанную работу 4,8 млн рублей из бюджета. При этом он знал, что госконтракт уже не действительный. В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Расследование продолжается.