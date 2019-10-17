Глава дагестанского молодежного центра занятости попал под следствие

Дагестан

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В Дагестане в октябре завели уголовное дело против главы Республиканского молодежного центра занятости «Успех» из-за госконтрактов, которые заключили с нарушением законодательства

Речь идет о Шамиле Магомедове, пишет «Черновик». Руководитель центра заключилил государственный контракт на 11 млн рублей, не проводя при этом конкурс подрядчиков.

Против учреждения и его главы возбуждили административное дело по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ (Принятие решения о способе определения подрядчика, в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика в случае, если определение поставщика в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона). В результате директору учреждения выписали штраф, сообщили 16 октября в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Кроме того, глава центра перечислил подрядчику за якобы проделанную работу 4,8 млн рублей из бюджета. При этом он знал, что госконтракт уже не действительный. В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Расследование продолжается.

По информации РИА «Дербент», Магомедов также занимает должность директора регионального координационного центра чемпионатов Worldskills и «Абилимпикс». Ранее  он получил от главы Дагестана Владимира Васильева благодарность за успешное выступление региональной сборной на VII Национальном чемпионате рабочих профессий Worldskills Russia — 2019.

Юга.ру писали, что в октябре следственный комитет завел уголовное дело против главного архитектора Каспийска.

Следственный комитет Чиновники

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