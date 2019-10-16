Главного архитектора Каспийска задержали за превышение полномочий

Дело касается строительства жилой многоэтажки. По данным следствия, в 2012 году чиновник, нарушая вид разрешенного использования участка и срок окончания договора его аренды, выдал строительному кооперативу разрешение на строительство 9-этажного жилого дома со сроком завершения до конца 2014 года. В дальнейшем он же незаконно продлил срок действия разрешения до конца 2015 года.

Таким образом архитектор нарушил права пайщиков, нанеся им материальный ущерб.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Его задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили 15 октября в пресс-службе СКР по Дагестану.

16 октября стало известно об обысках в Каспийском городском суде. Источники ТАСС и «Интерфакса» рассказали, что обыски и изъятие документов проводились в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела. При этом они не уточнили о каком деле идет речь.