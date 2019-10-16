В Сочи мужчину осудили за попытку убить знакомого, оскорбившего его

Краснодарский край

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В Сочи в октябре суд вынес приговор мужчине, который во время ссоры пытался застрелить знакомого

В феврале 2018 года житель Лазаревского района поссорился с 33-летним земляком из-за того, что тот оскорбил его. После этого они договорились встретиться снова во дворе Дома культуры села Волковка, чтобы поговорить. Туда злоумышленник пришел с оружием и патронами, которые он незаконно хранил у себя. Во время конфликта мужчина не менее шести раз выстрелил в голову и живот собеседника. Пострадавший выжил, так как рядом оказались знакомые, которые смогли вовремя доставить его в больницу.

После стрельбы мужчина скрылся, его объявили в федеральный розыск. В марте 2019 года его нашли на рыбалке в Белореченском районе и задержали.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство) и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконное ношение огнестрельного оружия). Его приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в начале октября в Карачаево-Черкесии ребенок получил пулю в глаз. Оказалось, в него по неосторожности выстрелил другой 15-мальчик из пневматического ружья.

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