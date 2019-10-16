«Локомотив-Кубань» одолел «Лимож» в матче Еврокубка

Краснодарский край, В мире

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Баскетболисты «Локомотива-Кубани» 16 октября провели домашний матч с французским «Лиможем» в рамках Еврокубка

Встреча 3-го тура группового этапа евротурнира завершилась победой хозяев — 86:75 (20:19, 22:22, 13:17, 31:17).

В составе красно-зеленых больше всего очков набрал Алан Уильямс — 17. По 14 очков у Сэма Дэккера и Уилла Каммингса. У французов лидерами стали Винсент Сэнфорд и Семай Кристон, на счету которых 24 и 21 очко соответственно. 

С трибун «Баскет-холла» за поединком наблюдали 2 тыс. 542 болельщика.

Следующий матч в рамках Еврокубка «Локо» проведет 22 октября на выезде против сербского «Партизана». Перед этим команда Луки Банки 19 сыграет на домашнем паркете против казанского УНИКСа в матче Единой лиги ВТБ.

Как сообщали Юга.ру, в прошлом поединке Еврокубка красно-зеленые одержали домашнюю победу над итальянским клубом «Умана Рейер».

Баскетбол Еврокубок Краснодар ПБК «Локомотив-Кубань»

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