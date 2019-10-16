«Локомотив-Кубань» одолел «Лимож» в матче Еврокубка

Следующий матч в рамках Еврокубка «Локо» проведет 22 октября на выезде против сербского «Партизана». Перед этим команда Луки Банки 19 сыграет на домашнем паркете против казанского УНИКСа в матче Единой лиги ВТБ.

В составе красно-зеленых больше всего очков набрал Алан Уильямс — 17. По 14 очков у Сэма Дэккера и Уилла Каммингса. У французов лидерами стали Винсент Сэнфорд и Семай Кристон, на счету которых 24 и 21 очко соответственно.

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