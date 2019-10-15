Стала известна причина эвакуации ТЦ «МЕГА Адыгея- Кубань»
Сотрудники силовых структур 15 октября обследовали торговый центр «МЕГА Адыгея- Кубань» после сообщения о минировании
Инцидент произошел около 13:00. По данным агентства «Интерфакс-Юг», к сотруднику торгового центра подошел мужчина и сообщил, что заложил в здании взрывное устройство. После этого из гипермаркета ИКЕА эвакуировали посетителей и персонал, при этом администрация ТЦ сообщила, что МЕГА продолжает работать.
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Сотрудники МВД проверили здание и не нашли опасных предметов, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.
«В настоящее время обследование завершено. Опасных предметов не обнаружено. По факту инцидента проводится проверка», — рассказали в МВД.
Мужчина, сообщивший о минировании, задержан. С ним работают сотрудники полиции.
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