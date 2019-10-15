Стала известна причина эвакуации ТЦ «МЕГА Адыгея- Кубань»

Инцидент произошел около 13:00. По данным агентства «Интерфакс-Юг» , к сотруднику торгового центра подошел мужчина и сообщил, что заложил в здании взрывное устройство. После этого из гипермаркета ИКЕА эвакуировали посетителей и персонал, при этом администрация ТЦ сообщила, что МЕГА продолжает работать.

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