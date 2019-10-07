Пьяный мужчина взобрался на стелу ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань»

Полиция Адыгеи в октябре организовала проверку после того, как мужчина взобрался на рекламный щит торгового центра «МЕГА Адыгея-Кубань»

Инцидент произошел в День Республики Адыгея, 5 октября. Около 16:45 посетили ТРЦ заметили человека на рекламной конструкции и обратились в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции Тахтамукайского района.

«После непродолжительных рекомендаций полицейских мужчина спустился. Свое поведение 33-летний житель Краснодарского края объяснил личными обстоятельствами, которые побудили его взобраться на стелу», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.