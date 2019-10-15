В торговом центре «МЕГА Адыгея-Кубань» эвакуировали посетителей ИКЕА

Адыгея, Краснодарский край

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В торгово-развлекательном центре «МЕГА Адыгея-Кубань» 15 октября по техническим причинам закрыли гипермаркет ИКЕА

Очевидицы сообщили порталу Юга.ру, что днем 15 октября вне графика ИКЕА закрылась для посетителей. Перед этим оттуда эвакуировали людей.

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В сообщении администрации торгового центра говорится, что магазин ИКЕА закрыт по техническим причинам.

«Мы сообщим о возобновлении работы. МЕГА же работает в обычном режиме. Приносим извинения за неудобства», — отметили в администрации ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань».

В МВД по Адыгее порталу Юга.ру не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. С ФСБ связаться не удалось.

Безопасность Полиция Торговля

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