В торговом центре «МЕГА Адыгея-Кубань» эвакуировали посетителей ИКЕА
В торгово-развлекательном центре «МЕГА Адыгея-Кубань» 15 октября по техническим причинам закрыли гипермаркет ИКЕА
Очевидицы сообщили порталу Юга.ру, что днем 15 октября вне графика ИКЕА закрылась для посетителей. Перед этим оттуда эвакуировали людей.
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В сообщении администрации торгового центра говорится, что магазин ИКЕА закрыт по техническим причинам.
«Мы сообщим о возобновлении работы. МЕГА же работает в обычном режиме. Приносим извинения за неудобства», — отметили в администрации ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань».
В МВД по Адыгее порталу Юга.ру не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. С ФСБ связаться не удалось.
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