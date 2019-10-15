В торговом центре «МЕГА Адыгея-Кубань» эвакуировали посетителей ИКЕА

В МВД по Адыгее порталу Юга.ру не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. С ФСБ связаться не удалось.

«Мы сообщим о возобновлении работы. МЕГА же работает в обычном режиме. Приносим извинения за неудобства», — отметили в администрации ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань».

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.