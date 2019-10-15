В кинотеатре Краснодара покажут «Побег из Шоушенка»

Краснодарский край

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В Краснодаре в кинотеатре «Формула Кино OZ» 19 октября состоится показ драматического фильма «Побег из Шоушенка» Фрэнка Дарабонта

Выход ленты в российский прокат состоится впервые. Демонстрация приурочена к 25-летию кинокартины, которая неизменно с августа 2008 года занимает первое место в списке «250 лучших фильмов по версии IMDb», а с августа 2010 года — первое место в списке «250 лучших фильмов по версии посетителей сайта "КиноПоиск"». Ленту зрителям представит журналист и писатель Алексей Двоеглазов. По окончании показа он проведет дискуссию со зрителями.

«Побег из Шоушенка» — драма по повести Стивена Кинга «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка». Главного героя — банкира Энди Дюфрейна — обвиняют в убийстве жены и ее любовника, которые он не совершал, и приговаривают к двум пожизненным срокам тюремного заключения. Фильм номинировался на премию «Оскар» в семи категориях, но не получил ни одну статуэтку.

Зрители показа в Краснодаре увидят оригинальную версию кинокартины на английском языке с русскими субтитрами, сообщило «Иноекино». Билеты можно приобрести на сайте kinoteatr.ru.

Как писали Юга.ру, ранее в кинотеатрах России вновь вышел в прокат фантастический фильм «Матрица».

Афиша Краснодара Кино Кинопрокат Краснодар

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