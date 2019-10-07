В кинотеатрах Краснодара покажут «Матрицу»

Показ приурочен к 20-летию со дня российской премьеры фильма. Ленту зрителям представит журналист и писатель Алексей Двоеглазов. По окончании показа он проведет дискуссию со зрителями.

«Матрица» — фантастический боевик о том, что мир вокруг нас — иллюзия. Главные роли исполнили Киану Ривз, Хьюго Уивинг, Кэрри-Энн Мосс, Лоренс Фишберн. Фильм стал началом трилогии, ее продолжения — «Перезагрузка» и «Революция» — вышли в 2003 году. Также по мотивам кинофраншизы созданы аниме-сериал, комиксы и компьютерные игры.

Зрители показа в Краснодаре увидят оригинальную версию кинокартины с субтитрами на русском языке. С 14 октября фильм можно будет посмотреть и в других кинотеатрах города, в том числе с дублированным переводом.

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