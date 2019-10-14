ВСК рассказала о внедрении изменений в компании на конференции «Трансформация: HR и Бизнес»

В Москве в офисе ПАО «Сбербанк» прошла конференция «Трансформация: HR и Бизнес», на которой выступил председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк. Он рассказал о внедрении изменений в компании. Спикерами форума также выступили лидеры мнений, которые поделились бизнес-практиками управления человеческими ресурсами (с англ. HR — human resources) и поучаствовали в открытом диалоге с аудиторией.

В начале выступления Цикалюк рассказал о необходимости трансформации и перехода на более эффективные бизнес-модели и важности участия HR во внедрении этих изменений в компании. По его словам, главная инвестиция в успешной компании — люди. Поэтому ВСК старается сформировать уникальную корпоративную культуру, которая обеспечит мотивацию сотрудников на поиск возможностей для развития и поддержки коллег, а также отсутствие конфликта при внедрении нововведений.

Кроме этого, Цикалюк поделился опытом формирования региональной управленческой команды и ее вовлечения в корпоративную жизнь, а также рассказал об этапах жизни компании и успехах, которых удалось достичь.

«В 1992 году мы создали компанию ВСК на идее страхования военнослужащих. Доля обязательного страхования госслужащих в портфеле в 1993 году составляла 96%, в 2000 году — 60%, а в 2010 — 0%. Сегодня мы универсальная компания, занимающая 16-е место среди российских компаний финансового сектора по версии РБК и 109-е среди крупнейших частных компаний по версии Forbes. Наши рейтинги АА по версии АКРА и Эксперт РА, а также BB по международной шкале Fitch Ratings свидетельствуют о высокой финансовой устойчивости и надежности компании», — заявил председатель совета директоров.

По словам Цикалюка, ВСК изменила бизнес-процессы и оргструктуру, а также систему мотивации и управления персоналом. Также в компании выбрали лидеров направлений, которые смогут быстро решать актуальные задачи. Кроме того, руководство ВСК транслировало программу изменений и новые ценности компании всем сотрудникам, рассказали в пресс-службе страхового дома.