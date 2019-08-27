Фура с арбузами перевернулась на трассе в Сочи и устроила многочасовую пробку
В Сочи 27 августа большегруз перевернулся и на несколько часов заблокировал часть дороги
Авария произошла около 3:00 в районе поселка Дагомыс. ДТП стало причиной сильного затора в сторону Туапсе.
«Из-за аварии было введено реверсивное движение на данном участке дороги. Примерно на 30 минут, когда прибыла тяжелая техника для устранения последствий аварии, движение было перекрыто», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
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В ведомстве добавили, что движение удалось полностью восстановить к 7:30.
Ранее Юга.ру рассказывали, как в 2017 году на трассе в Темрюкском районе сгорела фура с арбузами.
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