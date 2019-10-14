Под Анапой начали реконструкцию объектов водоснабжения

Под Анапой в октябре стартовала реконструкция водозабора и инженерных сетей

Строительно-монтажные работы проводят на хуторе Заря. Планируется, что к отремонтированному водозабору подключат 278 домов и Дом культуры, а также детсад, школу, Дом культуры и 460 домов на хуторе Рассвет. Сейчас в эти населенные пункты привозят воду. Начало реконструкции водозабора и инженерных сетей проинспектировал замминистра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Ляшко.

Всего в 2019 году планируют освоить 39,8 млн рублей из бюджета. До 2024 года общий объем финансирования объектов по федеральному проекту «Чистая вода» из федерального и краевого бюджетов составит 2,6 млрд рублей, сообщили 14 октября в пресс-службе администрации Анапы.

Напомним, в Анапе 12 сентября прошло совещание по вопросу соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в селе Сукко и ремонта очистных сооружений.