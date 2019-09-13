В Сукко обсудили состояние систем водоснабжения

До начала совещания его участники побывали в селе Сукко, где оценили состояние систем водоснабжения и водоотведения. В начале 2019 года сети передали на баланс муниципалитету. За это время на них отремонтировали два резервуара чистой воды по 300 куб. метров каждый и установили новый на 1 тыс. куб. метров. Также там заменили напорный коллектор. Для безаварийной работы очистных сооружений анапский «Водоканал» выполнил работы на сумму более 14 млн рублей.

По словам и.о. руководителя краевого Роспотребнадзора Татьяны Гречаной, анализ заболеваемости в Сукко свидетельствует о стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации: в 2018 году там зарегистрировали 10 очагов заболеваний в организованных детских коллективах, приостанавливалась эксплуатация пляжей, вводились запреты на купание в море. Этим летом не зарегистрировали ни одного случая. Также стало лучше и качество морской воды: все взятые пробы не выявили отклонений от нормы, рассказали в пресс-службе мэрии Анапы.

Очистные сооружения построили 32 года назад, поэтому в летний сезон они не справляются с объемов бытовых стоков, которые в пиковые ситуации превышают лимиты в три раза. В результате серьезному загрязнению подвергается река Сукко и побережье Черного моря. Для решения этой проблемы очистные сооружения передали с баланса Министерства обороны в собственность Анапы. После этого коммунальные службы курорта начали работы: в ближайшее время увеличат мощность сооружений в два раза. До 2022 года планируется увеличить мощность пропуска стоков до 8 тыс. куб. метров, что с запасом покроет потребности Сукко.

«В части того, что мы увидели, есть положительные результаты, но успех нужно развивать. Провели ремонт очистных сооружений, и уже улучшилось качество сбрасываемых вод. Теперь стоит задача полностью решить эту проблему», — подчеркнул первый заместитель губернатора Кубани Андрей Алексеенко.