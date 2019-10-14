Следствие согласилось повторно допросить силовиков по делу об убийстве братьев-пастухов в Дагестане

Следственный комитет России планирует повторно допросить силовиков по делу об убийстве братьев-пастухов Гасангусейновых, которых приняли за боевиков

Что произошло? В августе 2016 года в Шамильском районе Дагестана стало известно об убийстве двух боевиков. Тогда сообщалось, что силовики заметили двух подозрительных молодых людей, попросили их предъявить документы, после чего парни начали стрелять и попытались убежать. Их убили ответным огнем.

Погибшими оказались двое местных жителей 17 и 19 лет — братья Наби и Гасангусейн Гасангусейновы. По факту стрельбы возбудили дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ст. 222 УК РФ (Незаконное хранение оружия). Родственники погибших заявили, что братья не связаны с боевиками. Их отец обратился в Следственный комитет с заявлением об убийстве.

Как на случай отреагировали общественность и власть? В октябре 2018 года жители Дагестана устроили стихийный митинг в Махачкале, чтобы поддержать родителей погибших. Вскоре расследование дела передали в СКР. Вопрос о расследовании гибели Гасангусеновых прозвучал на декабрьской пресс-конференции президента Владимира Путина. Он пообещал разобраться в ситуации. В конце января глава Дагестана Владимир Васильев прокомментировал эту историю. Он сказал, что братьев убили из-за трагической ошибки, а не из-за злого умысла. Отец Гасангусейновых в июле провел в Махачкале пикет, на котором потребовал эффективного расследования убийства сыновей. Он добивался согласования митинга, но власти не согласовали эту акцию, пишет «Кавказский узел».