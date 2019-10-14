Следствие согласилось повторно допросить силовиков по делу об убийстве братьев-пастухов в Дагестане
Следственный комитет России планирует повторно допросить силовиков по делу об убийстве братьев-пастухов Гасангусейновых, которых приняли за боевиков
Что произошло? В августе 2016 года в Шамильском районе Дагестана стало известно об убийстве двух боевиков. Тогда сообщалось, что силовики заметили двух подозрительных молодых людей, попросили их предъявить документы, после чего парни начали стрелять и попытались убежать. Их убили ответным огнем.
Погибшими оказались двое местных жителей 17 и 19 лет — братья Наби и Гасангусейн Гасангусейновы. По факту стрельбы возбудили дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ст. 222 УК РФ (Незаконное хранение оружия).
Родственники погибших заявили, что братья не связаны с боевиками. Их отец обратился в Следственный комитет с заявлением об убийстве.
Как на случай отреагировали общественность и власть? В октябре 2018 года жители Дагестана устроили стихийный митинг в Махачкале, чтобы поддержать родителей погибших. Вскоре расследование дела передали в СКР.
Вопрос о расследовании гибели Гасангусеновых прозвучал на декабрьской пресс-конференции президента Владимира Путина. Он пообещал разобраться в ситуации. В конце января глава Дагестана Владимир Васильев прокомментировал эту историю. Он сказал, что братьев убили из-за трагической ошибки, а не из-за злого умысла.
Отец Гасангусейновых в июле провел в Махачкале пикет, на котором потребовал эффективного расследования убийства сыновей. Он добивался согласования митинга, но власти не согласовали эту акцию, пишет «Кавказский узел».
Зачем повторно допросят силовиков? О повторном допросе попросил юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев, который представляет интересы родителей расстрелянных пастухов. СКР удовлетворил его ходатайство.
Янгулбаев рассказал, что в первую очередь допросят бывшего начальника отдела полиции по Шамильскому району Ибрагима Алиева, который после убийства Гасангусеновых рапортовал об уничтожении двух боевиков в рамках спецоперации. Адвокат пояснил, что следователи не уведомляли его и родственников братьев о результатах следствия.
«После получения протокола о допросе Алиева стало очевидно, что его допрашивали поверхностно, то есть у дагестанских следователей не было цели объективно расследовать убийство Гасангусеновых и установить виновных», — пояснил Янгулбаев.
Он уточнил, что после передачи дела Гасангусеновых в СКР потерпевшей стороне разрешили участвовать в допросах полицейских и очных ставках.
«После тщательных допросов и очных ставок нам со следствием удалось установить и зафиксировать ряд вновь открывшихся обстоятельств, которые ранее не были известны, а если и были, то дагестанское СУ СК не брало их во внимание», — сказал адвокат.
Янгулбаев добавил, что в связи с этим появились дополнительные вопросы, ответы на которые может дать только бывший начальник отдела МВД России по Шамильскому району, написали 13 октября «Кавказ.Реалии».
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