Путин пообещал разобраться в деле об убийстве двух дагестанских чабанов, которых приняли за боевиков

Дагестан

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Президент России Владимир Путин 20 декабря пообещал разобраться в ситуации, когда в Дагестане силовики убили двух братьев, приняв их за боевиков

Об этом он сообщил на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки из Дагестана. Глава государства поручил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину взять это расследование на контроль.

Как сообщали Юга.ру, в августе 2016 года СМИ написали со ссылкой на источник, что в Шамильском районе Дагестана убили двоих боевиков. Тогда сообщалось, что во время оперативных мероприятий силовики заметили двух подозрительных мужчин. Их попросили остановиться и предъявить документы, в ответ на это мужчины открыли стрельбу и попытались убежать. Их убили ответным огнем.

Через несколько дней «Медуза» написала, что убитые оказались пастухами и не имели отношения к боевикам. По информации местных жителей, убитые — братья 17 и 19 лет, которые занимались выпасом овец.

Рамазан Абдулатипов, который был на тот момент главой Дагестана, заявил, что по факту убийства братьев возбудили уголовное дело. 

По словам родителей убитых парней, расследование ведется слишком медленно и с нарушениями.

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